MARA Aktie

WKN DE: A2QQBE / ISIN: US5657881067

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: MARA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MARA äußert sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,024 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei MARA noch ein Verlust pro Aktie von -0,420 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll MARA 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 251,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 91,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MARA 131,7 Millionen USD umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,24 USD, gegenüber 1,72 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 980,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 656,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

MARA 15,67 -0,55% MARA

