Ausblick: Marchex B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Marchex B präsentiert in der am 13.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 11,9 Millionen USD – ein Minus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Marchex B 12,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,110 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 46,3 Millionen USD aus im Gegensatz zu 48,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at