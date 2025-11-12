Marche b Aktie
WKN: A0B9KJ / ISIN: US56624R1086
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Marchex B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Marchex B präsentiert in der am 13.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 11,9 Millionen USD – ein Minus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Marchex B 12,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,110 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 46,3 Millionen USD aus im Gegensatz zu 48,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Marchex IncShs -B- mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Marchex B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.05.25
|Ausblick: Marchex B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Marchex IncShs -B- mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Marchex IncShs -B-
|1,65
|0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX letztlich mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen notieren zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.