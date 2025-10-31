Marcus CorpShs Aktie

WKN: 860665 / ISIN: US5663301068

31.10.2025 07:01:06

Ausblick: Marcus gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Marcus stellt am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Marcus im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,435 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,730 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 208,7 Millionen USD aus – eine Minderung von 10,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Marcus einen Umsatz von 232,7 Millionen USD eingefahren.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,283 USD je Aktie, gegenüber -0,250 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 762,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 735,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Marcus CorpShs 13,23 -0,45% Marcus CorpShs

