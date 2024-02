Ausblick: Marqeta legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Marqeta wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.02.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2023 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,084 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 68,00 Prozent verringert. Damals waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten eine Verringerung von 45,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 110,8 Millionen USD gegenüber 203,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,428 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,340 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 666,3 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 748,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at