Ausblick: Marqeta öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Marqeta lädt am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,017 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Marqeta nach den Prognosen von 12 Analysten 148,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 16,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 128,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,054 USD je Aktie, gegenüber 0,050 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 596,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 507,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at