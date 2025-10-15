Ausblick: Marsh McLennan Cos stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Marsh McLennan Cos gibt am 16.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 22 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,78 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 17,88 Prozent erhöht. Damals waren 1,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,99 Prozent auf 6,32 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 9,54 USD je Aktie, gegenüber 8,18 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 26,95 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 24,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at