15.10.2025 07:01:06

Ausblick: Marsh McLennan Cos stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Marsh McLennan Cos gibt am 16.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 22 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,78 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 17,88 Prozent erhöht. Damals waren 1,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,99 Prozent auf 6,32 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 9,54 USD je Aktie, gegenüber 8,18 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 26,95 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 24,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

US-Banken geben Startschuss für Berichtssaison: US-Handel endet uneinheitlich -- ATX endet tiefer -- DAX letztlich mit Verlusten -- Börsen schließen in Asien schwach
Am heimischen Aktienmarkt prägten Verluste den Handel. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls abwärts. Die Wall Street zeigte sich am Dienstag uneinheitlich. Auch an den größten Börsen in Asien waren rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

