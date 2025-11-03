Marubeni Aktie
WKN DE: A0KFR3 / ISIN: US5738102079
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Marubeni präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Marubeni präsentiert am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 4,38 USD gegenüber 3,86 USD im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 0,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 12,30 Milliarden USD gegenüber 12,33 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 21,65 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 19,86 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 53,28 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 51,10 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Marubeni Corp Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Marubeni präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Marubeni präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
31.07.25
|Ausblick: Marubeni stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Marubeni Corp Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.