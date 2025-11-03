Ausblick: Marubeni präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Marubeni präsentiert am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 4,38 USD gegenüber 3,86 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 0,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 12,30 Milliarden USD gegenüber 12,33 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 21,65 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 19,86 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 53,28 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 51,10 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at