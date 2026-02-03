Ausblick: Marubeni präsentiert Quartalsergebnisse

Marubeni wird sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 5,39 USD je Aktie gegenüber 7,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Marubeni soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,83 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 20,84 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 19,86 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 52,77 Milliarden USD, gegenüber 51,10 Milliarden USD im Vorjahr.

