Ausblick: Marubeni zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Marubeni wird am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 66,97 JPY gegenüber 57,61 JPY im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht beim Umsatz von 1.882,42 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 2,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1.839,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 322,35 JPY, gegenüber 302,78 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 7.921,01 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 7.790,17 Milliarden JPY generiert wurden.

