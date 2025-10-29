Ausblick: MasTec präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MasTec lädt am 30.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,28 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte MasTec 1,21 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten ein Plus von 20,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,90 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,25 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,27 USD im Vergleich zu 2,06 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 13,99 Milliarden USD, gegenüber 12,30 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at