Ausblick: Matas A-S zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Matas A-S äußert sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,765 DKK. Im Vorjahresquartal waren 0,640 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,69 Prozent auf 1,96 Milliarden DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,85 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 10,58 DKK, gegenüber 7,42 DKK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 8,89 Milliarden DKK im Vergleich zu 8,38 Milliarden DKK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at