Ausblick: Materialise NV (spons ADRs) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Materialise NV (spons ADRs) wird am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,010 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Materialise NV (spons ADRs) noch 0,050 USD je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 65,4 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 75,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,110 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,250 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 269,4 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 288,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at