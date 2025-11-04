MaxCyte Aktie
WKN DE: A2AGVE / ISIN: US57777K1060
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: MaxCyte präsentiert Quartalsergebnisse
MaxCyte lädt am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,110 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei MaxCyte ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,110 USD in den Büchern gestanden.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 8,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 3,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 8,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,428 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,390 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 36,4 Millionen USD, gegenüber 38,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
