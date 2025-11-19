Ausblick: Maximus zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Maximus wird am 20.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,67 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Maximus ein EPS von 1,19 USD je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,32 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,34 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,45 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 4,99 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,45 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 5,31 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at