Erste Schätzungen: Maximus vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Maximus stellt voraussichtlich am 20.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,67 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,92 Prozent auf 1,34 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,45 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,99 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 5,45 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 5,31 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at