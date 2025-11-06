Mazda Motor Aktie

Mazda Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854131 / ISIN: JP3868400007

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Mazda Motor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mazda Motor stellt am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 21,64 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Mazda Motor einen Verlust von -22,990 JPY je Aktie eingefahren.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1.193,12 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 0,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1.188,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 27,63 JPY, gegenüber 181,00 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 4.867,70 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 5.018,89 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

