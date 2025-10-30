Ausblick: MediaTek mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MediaTek wird am 31.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

20 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 15,09 TWD. Das entspräche einer Verringerung von 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 15,94 TWD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 19 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 138,94 Milliarden TWD aus – eine Steigerung von 5,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte MediaTek einen Umsatz von 131,81 Milliarden TWD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 26 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 66,55 TWD aus. Im Vorjahr waren 66,92 TWD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 25 Analysten im Durchschnitt 582,87 Milliarden TWD, nachdem im Vorjahr 530,59 Milliarden TWD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at