Medical Facilities Aktie
WKN DE: A1JBK4 / ISIN: CA58457V5036
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Medical Facilities präsentiert Quartalsergebnisse
Medical Facilities öffnet am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,270 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Medical Facilities 0,410 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 78,5 Millionen USD für Medical Facilities, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 141,3 Millionen CAD erzielt wurde.
Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,01 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,19 CAD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 333,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 454,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
