Ausblick: MediWound präsentiert Quartalsergebnisse

MediWound stellt am 27.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Verlust von -0,653 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll MediWound mit einem Umsatz von insgesamt 3,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,90 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,752 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -2,100 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 24,8 Millionen USD, gegenüber 17,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at