MediWound Aktie
WKN DE: A110TG / ISIN: IL0011316309
|
19.11.2025 07:01:06
Ausblick: MediWound verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
MediWound wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,812 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,980 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
MediWound soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 50,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -2,752 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -3,030 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 24,1 Millionen USD, gegenüber 20,2 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
