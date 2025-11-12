Ausblick: MedTech Acquisition stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MedTech Acquisition wird am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass MedTech Acquisition für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,149 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 60,0 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 11,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 7,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,816 USD, gegenüber -1,310 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 45,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 29,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at