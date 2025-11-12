MedTech Acquisition Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3EP5W / ISIN: US89680M1018
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: MedTech Acquisition stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
MedTech Acquisition wird am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass MedTech Acquisition für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,149 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 60,0 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 11,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 7,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,816 USD, gegenüber -1,310 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 45,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 29,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MedTech Acquisition Corporation Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: MedTech Acquisition stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
11.08.25
|Ausblick: MedTech Acquisition legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
14.05.25
|Ausblick: MedTech Acquisition präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu MedTech Acquisition Corporation Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX letztlich mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen notieren zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.