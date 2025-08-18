Medtronic Aktie

Medtronic

WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115

18.08.2025 07:01:06

Ausblick: Medtronic stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Medtronic lädt am 19.08.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.07.2025 endete.

Die Schätzungen von 25 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,23 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Medtronic ein EPS von 0,800 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 25 Analysten ein Plus von 5,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 8,38 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 7,92 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 30 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,55 USD, gegenüber 3,61 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 29 Analysten auf durchschnittlich 35,33 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 33,54 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

