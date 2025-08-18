Medtronic Aktie
WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115
|
18.08.2025 07:01:06
Ausblick: Medtronic stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Medtronic lädt am 19.08.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.07.2025 endete.
Die Schätzungen von 25 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,23 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Medtronic ein EPS von 0,800 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 25 Analysten ein Plus von 5,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 8,38 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 7,92 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 30 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,55 USD, gegenüber 3,61 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 29 Analysten auf durchschnittlich 35,33 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 33,54 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Medtronic PLCmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Medtronic stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.08.25
|S&P 500-Titel Medtronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Medtronic-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
07.08.25
|S&P 500-Wert Medtronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Medtronic-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.08.25
|Erste Schätzungen: Medtronic präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
31.07.25
|S&P 500-Titel Medtronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medtronic von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
24.07.25