Meghmani Finechem Aktie
WKN DE: A3DUPE / ISIN: INE071N01016
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Meghmani Finechem legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Meghmani Finechem stellt am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 14,10 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 19,57 INR je Aktie erzielt worden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 5,74 Milliarden INR – das wäre ein Abschlag von 8,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,26 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 98,30 INR, gegenüber 84,68 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 28,61 Milliarden INR im Vergleich zu 25,18 Milliarden INR im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
