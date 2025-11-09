ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Meghmani Finechem Aktie

WKN DE: A3DUPE / ISIN: INE071N01016

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Meghmani Finechem legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Meghmani Finechem stellt am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 14,10 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 19,57 INR je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 5,74 Milliarden INR – das wäre ein Abschlag von 8,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,26 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 98,30 INR, gegenüber 84,68 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 28,61 Milliarden INR im Vergleich zu 25,18 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

