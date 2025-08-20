MeiHua a Aktie

WKN: 908127 / ISIN: CNE000000HP9

20.08.2025

Ausblick: MeiHua A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

MeiHua A wird am 20.08.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,214 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MeiHua A noch 0,240 CNY je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 1,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,09 Milliarden CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 6,00 Milliarden CNY aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,13 CNY, gegenüber 0,940 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 28,38 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 24,83 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

MeiHua Holdings Group Co Ltd (A)

