Ausblick: Melexis Microelectronic Integrated Systems gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Melexis Microelectronic Integrated Systems lädt am 29.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,703 EUR je Aktie gegenüber 1,27 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Melexis Microelectronic Integrated Systems soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 214,1 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 13,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 247,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,94 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 4,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 842,3 Millionen EUR, gegenüber 932,8 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at