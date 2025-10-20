Mensch und Maschine Software Aktie

WKN: 658080 / ISIN: DE0006580806

20.10.2025 07:01:06

Ausblick: Mensch und Maschine Software SE präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mensch und Maschine Software SE wird am 21.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,380 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,380 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Mensch und Maschine Software SE mit einem Umsatz von insgesamt 52,0 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 44,75 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,00 EUR, gegenüber 1,80 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 250,5 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 325,8 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

