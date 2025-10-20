Mensch und Maschine Software Aktie
WKN: 658080 / ISIN: DE0006580806
|
20.10.2025 07:01:06
Ausblick: Mensch und Maschine Software SE präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Mensch und Maschine Software SE wird am 21.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,380 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,380 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Mensch und Maschine Software SE mit einem Umsatz von insgesamt 52,0 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 44,75 Prozent verringert.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,00 EUR, gegenüber 1,80 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 250,5 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 325,8 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mensch und Maschine Software SEmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Mensch und Maschine Software SE präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.10.25
|Erste Schätzungen: Mensch und Maschine Software SE öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|EQS-News: Mensch und Maschine Software SE presenting half year report 2025 (EQS Group)
|
23.07.25
|EQS-News: Mensch und Maschine Software SE stellt Halbjahresbericht 2025 vor (EQS Group)
|
22.07.25
|Ausblick: Mensch und Maschine Software SE stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.07.25
|Erste Schätzungen: Mensch und Maschine Software SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
09.06.25