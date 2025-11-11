Mercer Park Brand Acquisition Aktie
WKN DE: A3CTYR / ISIN: CA3771304068

11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Mercer Park Brand Acquisition gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Mercer Park Brand Acquisition gibt am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,175 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,120 CAD je Aktie erzielt worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 35,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 87,1 Millionen CAD erzielt wurde.
3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,360 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,290 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 193,5 Millionen USD, gegenüber 275,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
