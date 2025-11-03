Ausblick: Mercury Systems stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mercury Systems gibt am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Mercury Systems im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,088 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,300 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Mercury Systems nach den Prognosen von 9 Analysten 205,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 204,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,951 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,650 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 950,3 Millionen USD, gegenüber 912,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at