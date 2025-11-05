Ausblick: Mesa Laboratories präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mesa Laboratories öffnet am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,62 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Mesa Laboratories ein EPS von 0,630 USD je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 60,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 5,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 57,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,32 USD, gegenüber -0,360 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 249,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 241,0 Millionen USD generiert wurden.

