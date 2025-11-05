Mesa Laboratories Aktie
WKN: 923604 / ISIN: US59064R1095
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Mesa Laboratories präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Mesa Laboratories öffnet am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,62 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Mesa Laboratories ein EPS von 0,630 USD je Aktie vermeldet.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 60,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 5,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 57,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,32 USD, gegenüber -0,360 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 249,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 241,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mesa Laboratories IncShsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Mesa Laboratories präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Mesa Laboratories legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Mesa Laboratories veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.25
|Erste Schätzungen: Mesa Laboratories gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Mesa Laboratories IncShsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Mesa Laboratories IncShs
|73,74
|0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.