Mesa Laboratories Aktie

Mesa Laboratories

WKN: 923604 / ISIN: US59064R1095

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Mesa Laboratories präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mesa Laboratories öffnet am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,62 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Mesa Laboratories ein EPS von 0,630 USD je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 60,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 5,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 57,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,32 USD, gegenüber -0,360 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 249,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 241,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Mesa Laboratories IncShs

Mesa Laboratories IncShs 73,74

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

