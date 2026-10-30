Ausblick: MetaX Integrated Circuits legt Quartalsergebnis vor

MetaX Integrated Circuits öffnet am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,417 CNY. Dies würde einen Verlust von 4,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem MetaX Integrated Circuits -0,400 CNY je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll MetaX Integrated Circuits im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,07 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 321,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 231,71 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,891 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,970 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,80 Milliarden CNY, gegenüber 1,64 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net