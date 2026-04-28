Ausblick: Metsa Board B präsentiert Quartalsergebnisse

Metsa Board B wird am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,043 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Metsa Board B noch ein Verlust pro Aktie von -0,020 EUR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Metsa Board B in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,35 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 421,4 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 480,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,044 EUR je Aktie, gegenüber -0,440 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,71 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 1,78 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at