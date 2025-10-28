MGP Ingredients Aktie

MGP Ingredients für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JSBW / ISIN: US55303J1060

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 07:01:06

Ausblick: MGP Ingredients zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MGP Ingredients wird am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,602 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll MGP Ingredients mit einem Umsatz von insgesamt 128,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 161,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 20,75 Prozent verringert.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,58 USD je Aktie, gegenüber 1,56 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 532,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 703,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MGP Ingredients Incmehr Nachrichten