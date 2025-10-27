Ausblick: Micro Systemation (B) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Micro Systemation (B) stellt am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 1,35 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Micro Systemation (B) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,27 SEK in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 11,98 Prozent auf 129,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 115,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,47 SEK im Vergleich zu 2,02 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 436,0 Millionen SEK, gegenüber 404,7 Millionen SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at