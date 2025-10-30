Ausblick: Middlesex Water veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Middlesex Water lädt am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,870 USD gegenüber 0,800 USD im Vorjahresquartal.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,78 Prozent auf 56,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 55,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,45 USD je Aktie, gegenüber 2,47 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 198,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 191,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at