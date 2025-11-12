Ausblick: Midwest Energy Emissions vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Midwest Energy Emissions öffnet am 13.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,010 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Midwest Energy Emissions noch 0,000 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 5,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 3,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Midwest Energy Emissions einen Umsatz von 5,2 Millionen USD eingefahren.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -0,040 USD je Aktie, gegenüber -0,110 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 17,4 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 17,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at