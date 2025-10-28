Ausblick: MiMedx Group legt Quartalsergebnis vor

MiMedx Group öffnet am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,064 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll MiMedx Group 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 94,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MiMedx Group 84,1 Millionen USD umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,269 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,280 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 386,5 Millionen USD, gegenüber 348,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at