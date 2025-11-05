Mind Medicine Aktie

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Mind Medicine (MindMed) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mind Medicine (MindMed) veröffentlicht am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,501 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Mind Medicine (MindMed) noch ein Verlust pro Aktie von -0,270 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Mind Medicine (MindMed) mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,763 USD je Aktie, gegenüber -1,540 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

