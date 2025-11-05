Mind Medicine Aktie
WKN DE: A3DR6E / ISIN: CA60255C8850
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Mind Medicine (MindMed) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Mind Medicine (MindMed) veröffentlicht am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,501 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Mind Medicine (MindMed) noch ein Verlust pro Aktie von -0,270 USD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Mind Medicine (MindMed) mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.
Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,763 USD je Aktie, gegenüber -1,540 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mind Medicine (MindMed) Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Mind Medicine (MindMed) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Mind Medicine (MindMed) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Mind Medicine (MindMed) Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Mind Medicine (MindMed) Inc Registered Shs
|9,67
|-3,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.