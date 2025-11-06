Ausblick: Minda Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Minda Industries wird am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 4,86 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,27 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,91 Prozent auf 47,93 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 42,45 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 20,96 INR je Aktie, gegenüber 16,42 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 19 Analysten durchschnittlich auf 195,60 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 166,63 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at