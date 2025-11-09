Mineralys Therapeutics Aktie
WKN DE: A3D5YN / ISIN: US6031701013
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Mineralys Therapeutics präsentiert Quartalsergebnisse
Mineralys Therapeutics präsentiert in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,613 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Mineralys Therapeutics noch ein Verlust pro Aktie von -1,130 USD in den Büchern gestanden.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,665 USD, wohingegen im Vorjahr noch -3,660 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 0,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Mineralys Therapeutics Inc Registered Shs
|38,02
|2,73%
