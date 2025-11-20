Ausblick: MINISO Group A legt Quartalsergebnis vor

MINISO Group A wird am 21.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass MINISO Group A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,43 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,290 USD je Aktie gewesen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 5,65 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 631,0 Millionen USD erzielt wurde.

25 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 8,62 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 26 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 21,22 Milliarden CNY, gegenüber 2,36 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at