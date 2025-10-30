Ausblick: Mitsubishi Electric stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mitsubishi Electric öffnet am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 37,66 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 33,32 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 2,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1.328,91 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1.357,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 170,46 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 155,70 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5.543,92 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 5.521,71 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at