Ausblick: Mitsubishi Gas Chemical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mitsubishi Gas Chemical präsentiert in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 68,91 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 64,87 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 186,59 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 6,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Mitsubishi Gas Chemical einen Umsatz von 200,02 Milliarden JPY eingefahren.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 175,74 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 228,93 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 740,94 Milliarden JPY, gegenüber 773,59 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at