Mitsubishi Gas Chemical Aktie
WKN: 862289 / ISIN: JP3896800004
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Mitsubishi Gas Chemical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Mitsubishi Gas Chemical präsentiert in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 68,91 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 64,87 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 186,59 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 6,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Mitsubishi Gas Chemical einen Umsatz von 200,02 Milliarden JPY eingefahren.
9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 175,74 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 228,93 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 740,94 Milliarden JPY, gegenüber 773,59 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mitsubishi Gas Chemical Co IncShsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Mitsubishi Gas Chemical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Mitsubishi Gas Chemical präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Mitsubishi Gas Chemical stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Mitsubishi Gas Chemical zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.05.25
|Ausblick: Mitsubishi Gas Chemical verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Mitsubishi Gas Chemical Co IncShsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Mitsubishi Gas Chemical Co IncShs
|16,10
|1,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.