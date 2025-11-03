Ausblick: Mitsubishi stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mitsubishi wird am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 42,29 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mitsubishi noch 65,80 JPY je Aktie eingenommen.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 7,00 Prozent auf 4.341,98 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.668,80 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 188,43 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 236,97 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 17.865,17 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 18.617,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

