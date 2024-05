Ausblick: Mizuho Financial Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mizuho Financial Group präsentiert in der am 15.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

2 Analysten schätzen, dass Mizuho Financial Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,67 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,83 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mizuho Financial Group in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 76,76 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 383,11 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.648,50 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 262,32 JPY, gegenüber 219,20 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 2.475,04 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5.035,84 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at