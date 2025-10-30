Erste Schätzungen: Mizuho Financial Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Mizuho Financial Group stellt voraussichtlich am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 104,77 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 4,07 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 109,21 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 813,42 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Minus von 61,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.107,34 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 430,78 JPY, während im vorherigen Jahr noch 350,20 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3.068,26 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 8.781,25 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at