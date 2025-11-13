Ausblick: Mizuho Financial Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mizuho Financial Group stellt am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 109,67 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 109,21 JPY erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mizuho Financial Group in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 62,75 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 785,00 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 2.107,34 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 434,73 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 350,20 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 3.210,62 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 8.781,25 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at