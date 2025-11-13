Ausblick: Mizuho Financial Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mizuho Financial Group äußert sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,148 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Mizuho Financial Group mit einem Umsatz von insgesamt 5,13 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 63,67 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,586 USD, gegenüber 0,460 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 21,46 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 57,60 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at