Mobile Infrastructure Aktie
WKN DE: A3EB4G / ISIN: US60739N1019
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Mobile Infrastructure legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Mobile Infrastructure stellt am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,073 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mobile Infrastructure in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,61 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 9,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 9,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,353 USD je Aktie, gegenüber -0,240 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 36,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 37,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mobile Infrastructure Corp Registered Shsmehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: Mobile Infrastructure legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
11.08.25
|Ausblick: Mobile Infrastructure verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.07.25
|Erste Schätzungen: Mobile Infrastructure vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
11.05.25
|Ausblick: Mobile Infrastructure zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Mobile Infrastructure Corp Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Mobile Infrastructure Corp Registered Shs
|3,36
|3,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.