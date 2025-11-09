Ausblick: Mobile Infrastructure legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mobile Infrastructure stellt am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,073 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mobile Infrastructure in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,61 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 9,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 9,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,353 USD je Aktie, gegenüber -0,240 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 36,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 37,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at