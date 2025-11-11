Ausblick: MODEC gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MODEC wird am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 205,51 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MODEC noch 102,97 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,27 Prozent auf 164,57 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte MODEC noch 166,69 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 652,99 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 489,33 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 647,65 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 634,23 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at