Erste Schätzungen: MODEC legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MODEC wird voraussichtlich am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 205,51 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte MODEC 102,97 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll MODEC in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 168,29 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 166,69 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 530,31 JPY je Aktie, gegenüber 489,33 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 625,49 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 634,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at